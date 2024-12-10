شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:39 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.80جنيه للشراء. 13.86جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.90جنيه للشراء. 13.86جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.91جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.90جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.00جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز