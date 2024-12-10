شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل سجلت 71.79 دولار لخام برنت و67.98 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 10-12-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بدعم من تعهد الصين بزيادة التحفيز السياسي مما قد يعزز الطلب من أكبر مشترى للنفط في العالم كذلك يترقب المستثمرون والأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة حيث من المحتمل أن يتم تخفيضها وهو ما قد يؤدى لزيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت71.79دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.98دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.94دولار للبرميل.