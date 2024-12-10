شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 3780 جنيها.. بعد تحديث سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

افتتح سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن في سوق الصاغة بمستهل تعاملات اليوم على ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، وذلك عقب ارتفاعات في سعر أوقية الذهب العالمية، وفيما يلي سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4320 جنيها. عيار 21 يسجل 3780 جنيها. عيار 18 يسجل 3240 جنيها. الجنيه الذهب 30240 جنيها.

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من قرار البنك المركزي الصيني باستئناف مشترياته من الذهب بع توقف استمر 6 أشهر، هذا بالإضافة إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في سوريا وكوريا الجنوبية.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بشكل ملحوظ ليستكمل الارتفاع الذهب بدأه هذا الأسبوع بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب في ظل التطورات الجيوسياسية المحيطة بمصر بعد سقوط النظام الحاكم في سوريا.

استطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول حالياً تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.



