شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات المعدنية: صناعة المسبوكات تلبى احتياجات السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، المعرض الدائم لمسبوكات المعادن في مدينة شبرا الخيمة، والذي أنشأته شعبة المسبوكات برئاسة الدكتور مهندس عمر عبد العزيز.

وجاء ذلك أمس بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ومن بينهم الدكتور خالد علي عبد الله، ورأفت قطب، وطارق جيوشي، و المهندس ونيس عياد، وعمرو لبيب، وأحمد رضوان، وعمرو قنديل، وإيهاب واصف، والمهندس محمد سيد حنفي مدير الغرفة، بالاضافة الي الدكتورة اسماء عبد المحسن، وأحمد المسلمي، ومريم فتحي.

وأكد اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية في كلمته خلال الافتتاح ، علي أهمية معرض مسبوكات المعادن ودوره الحيوي في دعم صناعة المسابك المحلية التي تعد من أهم الركائز الأساسية التي تدخل في جميع القطاعات الصناعية، مشددًا علي أهمية التصنيع المحلي وخفض الواردات.

وأضاف أن المعرض الدائم لمسبوكات المعادن يُعد منصة مثالية لخلق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات والابتكارات بين الشركات، ويتيح للمصنعين عرض منتجاتهم وتعزيز التعاون فيما بينهم، وكذلك يخلق حالة من التواصل مع جميع الشركات الصناعية التي تستطيع زيارة المعرض للتعرف علي احتياجاتها.

وأشار الألفي الي أن معرض مسبوكات المعادن سيكون له أيضًا دور مهم في التصدير، حيث أنه من الممكن قيام أي بعثات مشترين أجانب بزيارة المعرض الذي يضم منتجات قرابة 12 مصنعًا، في مكان واحد، ما يتيح الفرصة لتسويق وترويج هذه المنتجات وزيادة معدلات تصديرها.

ومن جهته، أعرب الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز الهام، مؤكدًا أن الشعبة تسعى دائمًا - بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية- علي تقديم كل الدعم اللازم للأعضاء، وتوفير الفرص لتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية لهم.

وأشار الي أن المعرض الدائم لمسبوكات المعادن خطوة هامة نحو تحقيق رؤية غرفة الصناعات المعدنية في تعزيز الدور الريادي للصناعات المعدنية المصرية وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.

وقال عبد العزيز أن الدور القوي للمعرض يتمثل في تشكيل تجمع مركزي كبير لمنتجات المسبوكات تحت سقف واحد، مما يسهل على العملاء الاطلاع على الخيارات المتاحة، او الاتفاق مع المصانع الموجودة علي توفير منتجات مسبوكات بمواصفات محددة.

وأشاد المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بمجهودات الغرفة والشعبة بشأن تدشين المعرض الدائم لمسبوكات المعادن، متوقعًا أن يكون له مردود إيجابي علي صناعة المسبوكات المحلية من حيث خلق التكامل وتضافر جهود المصنعين.

وأوضح أهمية صناعة المسبوكات المعدنية ودورها في تلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج، موجهًا الشكر لشعبة المسبوكات علي فكرة إنشاء هذا المعرض الهام.

وتابع السعداوي ان الدولة المصرية تركز بشكل كبير علي تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات خلال المرحلة الراهنة، مشيرا الي ان معرض دائم للمنتجات سيتيح المزيد من فرص التعاون مع العملاء المحتملين في السوقين المحلية والتصديرية.

ومن الجدير بالذكر ان المعرض الدائم لمسبوكات المعادن يُقام في نفس المقر السابق لفرع البنك الأهلي المصري شمال القاهرة، بمدينة شبرا الخيمة.



