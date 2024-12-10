شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:19 ص
استقر سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.
وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.
كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.
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