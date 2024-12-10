شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024.. تراجع جماعى والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024، وسجل سعر جميع أوزان السبائك في سوق الصاغة تحركا نحو الهبوط عقب هبوط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بختام تعاملات أمس، وفيما يلي أسعار السبائك للأوزان الأكثر انتشارًا بمصر اليوم الثلاثاء.

أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10777 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21555 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43110 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86220 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 134072 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215550 جنيهًا.



