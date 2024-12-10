شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة بكام فى العبور.. أسعار الفاكهة فى سوق الجملة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

حافظت أسعار الفاكهة على مستواها المستقر اليوم الثلاثاء 10-12-2024، في أسواق الجملة بالعبور، وبلغ متوسط سعر الفراولة من 30 إلى 40 جنيه، ومتوسط سعر الجوافة من 16 إلى 26 جنيها، والتفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيها، ومتوسط سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيها.

وسجلت نشرة أسعار سوق العبور، أن متوسط سعر التفاح أمريكي إيطالي سجل من 50 إلى 100 جنيه، والبرتقال البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

أما أسعار الخضروات فقد سجل سعر الطماطم في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها، وسجل سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 15 جنيها وسجل سعر كيلو القلقاس بين 20 و25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الابيض 25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الاحمر 30 جنيها.

وترصد أرقام سوق الجملة، أن سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 25 و30 جنيها، وسجل سعر كيلو الجزر 20 جنيها وسجل سعر كيلو الباذنجان من 8 إلى 10 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها بالجملة.