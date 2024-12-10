شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام فى مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بعد إضافة المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 وذلك عقب انخفاض سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري، وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم الثلاثاء عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر ، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

أسعار السبائك الذهب في مصر:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10777 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21555 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43110 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86220 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 134072 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215550 جنيهًا.

مصنعيات السبائك الذهب:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.