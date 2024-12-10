شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى مصر اليوم الثلاثاء 10–12-2024.. الكرنب بـ5 جنيهات للحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 10-12 -2024، استقرارا ملحوظا في سوق الجملة وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وبلغ متوسط سعر الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للحبة 3 كيلو، وسجل متوسط سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها في سوق الجملة، وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 25 و30 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر 20 جنيها وسجل سعر كيلو الباذنجان من 8 إلى 10 جنيها.

أما الطماطم فقد تراوح سعرها في سوق العبور من 5 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها، وسجل سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 15 جنيها وسجل سعر كيلو القلقاس بين 20 و25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الابيض 25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الاحمر 30 جنيها.

تتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.