الاقتصاد

سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10-12- 2024 أمام العملات الأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عسكر

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:51 ص

يواصل سعر الليرة السورية تراجعه اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في البنوك السورية، منذ تم الإعلان عن سقوط النظام الحاكم في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة على الحكم أول أمس بعد صراع بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

ومنذ تم الإعلان عن سقوط النظام السوري ورحيل الرئيس وعائلته إلى الخارج، بدأت عمليات سرقة ونهب للمنشآت الحكومية، وقامت الفصائل بإطلاق سراح السجناء من السجون السورية، مما أحدث فوضى عارمة في الشوارع المحيطة.

وكانت العملة السورية الليرة أسرع من تلقت التداعيات للحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.

وسجل سعر الليرة السورية أمام الدولار 15000 ليرة للشراء و16000 ليرة للبيع، وسجل سعر الليرة السورية 295 ليرة مقابل الجنيه المصري للشراء و317 ليرة أمام الجنيه للبيع.


سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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