شكرا لقرائتكم خبر عن الخضروات والفاكهة تتصدر قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة للنرويج خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع الجولة الأوروبية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور العلاقات التجارية المصرية النرويجية، وكذلك أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى النرويج في الفترة الأخيرة.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، موزعة بين نفايات صناعة الأغذية، وأغذية حيوانات بقيمة 7 ملايين دولار، يليها خضر وفواكه بقيمة 4 ملايين دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة مليون دولار.

وفى المقابل، كانت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، هي الأسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 38 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 15 مليون دولار، وخشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.

وإجمالا سجل قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج 217 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات النرويجية فى مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 10.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين فى مصر 481 ألف دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 768 ألف دولار خلال العام المالى 2021 / 2022.