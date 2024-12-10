كل ما تريد معرفته عن مبادرة "حياة كريمة رقمية"

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تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل فى برنامج موظف خدمة العملاء، بالتعاون مع منصة "ممكن" وذلك في إطار جهود تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية ضمن مبادرة "حياة كريمة رقمية".

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب بقرى مبادرة "حياة كريمة" من اكتساب مهارات وخبرات فعلية في مجال خدمة العملاء، بما يسهم في تأهيلهم للعمل في مراكز الاتصال.

ويتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية وتدريب عن بعد وبنهاية البرنامج، يصبح المتدربون مؤهلين للعمل في مراكز الاتصال، بالإضافة إلى الاستفادة من الأدوات الرقمية التي تتيح الفرصة للعمل عن بُعد.

ومبادرة "حياة كريمة رقمية" هي جزء من جهود مصر لتحقيق التحول الرقمي في إطار تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، تهدف هذه المبادرة إلى دمج التكنولوجيا في مشاريع "حياة كريمة" التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا.

الأكبر من هذه المبادرة هو تحقيق التنمية المستدامة فى هذه المناطق عن طريق تزويد سكانها بالأدوات الرقمية اللازمة لتحسين حياتهم اليومية وزيادة فرصهم فى سوق العمل الرقمى.

وتتمحور الأهداف الرئيسية للمبادرة توسيع استخدام التكنولوجيا فى الخدمات الحكومية والتعليم والصحة، مما يسهم فى تحسين جودة الحياة، كذلك توفير خدمات الإنترنت فى المناطق الريفية لربط هذه المناطق بالتكنولوجيا العالمية وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك التدريب على المهارات الرقمية للشباب والفئات المستهدفة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدراتهم على العمل عن بعد.

كذلك تعزيز التفاعل مع الحكومة الإلكترونية من خلال تقديم خدمات رقمية لمواطني المناطق الفقيرة، مما يسهل عليهم الحصول على خدمات مثل التراخيص، المعاشات، وغيرها.