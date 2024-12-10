شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 خلال ساعات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وفقا للتحديثات الصباحية ليوم أمس الإثنين في البنك الأهلي المصري تغيرات، حيث سجل سعر الدولار 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.45 جنيه 50.55 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وخلال ساعات سوف نوافيكم بالأسعار الجديدة لليوم الثلاثاء، مع بداية التعاملات الصباحية

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.