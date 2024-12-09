شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 9-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 9-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات-بعد صعود دام 7 جلسات- بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للإسكان والتعمير، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبريميم هيلثكير جروب.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات-بعد صعود دام 7 جلسات- بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 4.58%، واستحوذت المؤسسات على 27.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 221.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 88.5 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 139.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

صفقات

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، شراء المساهم Electra Investment Holdings، عدد 8.4 مليون سهم بسعر 88.15 جنيه بقيمة إجمالية 740.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 19.98% إلى 20.37%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بيع المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار، عدد 690.7 ألف سهم بسعر 13.6 جنيه بقيمة إجمالية 9.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.001% إلى 4.617%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مترو لتداول الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 30 ألف سهم، 65.1 ألف سهم، 405 آلاف سهم، 2000 سهم، 2 مليون سهم، 423.9 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 1911 سهم، 27 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عدد 890.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 496 سهمًا، 600 ألف سهم، 32 ألف سهم، 2 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي بالم هيلز للتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.8 مليون سهم، سهمين، 180.3 ألف سهم، على الترتيب.



كيما

أعلنت شركة الصناعات المصرية "كيما"، عن النتائج المالية المجمعة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 958.9 مليون جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 38.2 مليون جنيه مقارنة مع 350.5 مليون جنيه.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا راية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصرية للدواجن-اجيبكو، عن شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركتين، وذلك من خلال السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وتمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركتين.