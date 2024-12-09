شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب مساء الإثنين 9-12-2024 تستقر عند 3780 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 9-12-2024 الآن في سوق الصاغة بمستهل تعاملات الأسبوع، وذلك عقب تسجيل سعر الدولار في مصر 50.70 جنيها مما انعكس على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4326 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3244 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيه



يشار الي أن الذهب في مصر ارتفع صباح اليوم بحوالي 55 جنيها قبل تراجعه بحوالي 20 جنيها في الأسواق.