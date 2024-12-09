شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الريال السعودى اليوم الإثنين 9-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات المسائية اليوم الإثنين 9-12-2024، بـ البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.4 جنيه للشراء، 13.46 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.46 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.46 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.45 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.45 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.51 جنيه للشراء.

13.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB

13.45 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.45 جنيه للشراء.

13.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.47 جنيه للشراء.

13.38 جنيه للبيع.