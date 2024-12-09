شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديري الحرف اليدوية" يستهدف 24% نموًا.. وتدشين معرض مخصص للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

أعلن هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية، عن تدشين معرض مخصص للحرف اليدوية والتراثية يكون تركيزه على الصادرات، ويجري التوافق مع عدد من الجهات الحكومية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إن معرض تراثنا فكرة رائعة وجيدة لتطوير القطاع لكنه معرض للسوق المحلي، نحتاج التركيز على معارض تستهدف الأسواق الدولية التي يمكنها أن تكون سوق تصديري.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض الدولية مكلف على الشركات والحرفيين لذا ستجرى تنسيق مع القطاع الخاص من أجل إيجاد سبل دعم جديدة بجانب الدعم الحكومي لقطاع المعارض الدولية.

وكشف "العيسوي"، أن هناك عددًا من الصناعات اليدوية والحرفية أوشكت على الاندثار، فهناك 50 حرفة يدوية اختفت تمام منذ عقود، لافتاً إلى أن هناك حرف انتفي الغرض منها مثل صناعة الطربوش والسيوف القديمة، وهناك صناعات أخرى حدث فيها بعض الضعف وهو ما سنركز عليه للوصول إلي منتجات ذات قبول دون الإخلال بطابعها التراثي.

وأكد العيسوي استهداف المجلس تحقيق معدل نمو ما بين 20- 24% سنويا في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك تضارب حاليا فيما يتعلق بأرقام تصدير الحرف والصناعات اليدوية نظرا للتشابك في البنوك الجمركية Hscode مع عدد من القطاعات التصديرية الأخرى ومنها الاثاث والجلود.

وأوضح أن المجلس يعمل جاهدا حاليا على حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الاخرى وكذلك ضم بنود جمركية Hscode جديدة ضمن صادرات المجلس ومنها الآلات الموسيقية المصنوعة اليدوية مثل الطبل والناي وغيرها.

وذكر العيسوي أنه عقب الانتهاء من ذلك الحصر، سيتم رفعها للجهات المختلفة من أجل حل ذلك التشابك وضم البنود الجديدة.