شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدخل الشهرى لشهادة الإدخار البنكية 23.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شهادات الإدخار البنكية من أبرز الأوعية الاستثمارية ذات الدخل الشهرى للمواطن.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، حيث تبلغ الفائدة المتحصلة منها تبلغ 1958 جنيه شهرياً.

وتستمر البنوك فى طرح الشهادات مرتفعة العائد حيث يطرح البنك الأهلى المصرى، شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، والأخرى لمدة عام بفائدة 23.5% ويصرف عائدها شهريًا.



وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.