شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 9-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدينار الكويتي تحركا جديدا بعد ظهر اليوم بواقع 2 جنيه في البنوك، وننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 9-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.5 جنيه للشراء و163.6 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.4 جنيه للشراء.164.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.8 جنيه للشراء.

164.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.6 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

161.4 جنيه للشراء.

164.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.9 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.