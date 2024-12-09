شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الجنيه الذهب 160 جنيها فى مصر اليوم الإثنين 9-12-2024 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الاثنين بـ التعاملات المسائية تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30280 جنيها، وذلك على خلفية هبوط في جرام الذهب عيار 21.

مصنعية الجنيه الذهب فى مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلى 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب.