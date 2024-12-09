شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الإثنين على رأسها مواد البناء بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، يليه قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات-بعد صعود دام 7 جلسات- بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 4.58%، واستحوذت المؤسسات على 27.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 221.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 88.5 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 139.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.