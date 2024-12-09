الاقتصاد

الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الأبحاث الرقمية» في «نمو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأبحاث الرقمية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 10/06/1446هـ الموافق 11/12/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج شركة الأبحاث الرقمية سيكون برمز تداول 9621 وبالرمز الدولي SA165H9KMAH8.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية، ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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