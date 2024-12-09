شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الأبحاث الرقمية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأبحاث الرقمية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 10/06/1446هـ الموافق 11/12/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج شركة الأبحاث الرقمية سيكون برمز تداول 9621 وبالرمز الدولي SA165H9KMAH8.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية، ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج شركة الأبحاث الرقمية سيكون برمز تداول 9621 وبالرمز الدولي SA165H9KMAH8.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية، ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.