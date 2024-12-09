شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 9-12-2024 يتراجع 20 جنيها بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم بأسواق الصاغة الاثنين 9 - 12- 2024، بحوالي 20 جنيها في جميع الأعيرة الذهب المتداولة بالسوق المصري، ليسجل الذهب أول انخفاض أسبوعي.

سعر الذهب في مصر الآن:

عيار 24 يسجل 4314 جنيها.

عيار 21 يسجل 3775 جنيها.

عيار 18 يسجل 3236 جنيها.

الجنيه الذهب 30200 جنيها.

توقعات سعر الذهب

بالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم إلا أنه يظل داخل نفس نطاق التداولات العرضي الذي يتحكم في حركة السعر منذ قرابة أسبوعين، وسيتحدد اتجاه الذهب مع اختراق مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة أو مستوى الدعم 2600 دولار للأونصة.

توقعات سعر الذهب في مصر

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول حالياً تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.



