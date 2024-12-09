شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للتعمير» توقع اتفاقية لتطوير مجمع لوجستي بـ227 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الرياض للتعمير، اليوم، اتفاقية شراكة إستراتيجية بهدف تطوير مشروع "مجمع لوجستي" في حي الرمال بمدينة الرياض مع أجيليتي للمجمعات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 227 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، ومن المقرر أن يتم افتتاح المجمع اللوجستي في النصف الثاني من عام 2026.
وأضافت أن المشروع يمتد على مساحة 97,904 متر مربع، ويهدف إلى إنشاء مجمع لوجستي متكامل بمواصفات عالمية.
ويتضمن المشروع بناء 58,000 متر مربع من المستودعات من الفئة (أ). وستكون حصة "الرياض للتعمير" بـ 40% من إجمالي قيمة المشروع فيما ستكون حصة "أجيليتي للمجمعات اللوجستية" بـ 60% من إجمالي قيمة المشروع.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في وقت لاحق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 227 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، ومن المقرر أن يتم افتتاح المجمع اللوجستي في النصف الثاني من عام 2026.
وأضافت أن المشروع يمتد على مساحة 97,904 متر مربع، ويهدف إلى إنشاء مجمع لوجستي متكامل بمواصفات عالمية.
ويتضمن المشروع بناء 58,000 متر مربع من المستودعات من الفئة (أ). وستكون حصة "الرياض للتعمير" بـ 40% من إجمالي قيمة المشروع فيما ستكون حصة "أجيليتي للمجمعات اللوجستية" بـ 60% من إجمالي قيمة المشروع.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في وقت لاحق.