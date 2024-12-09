شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع مجمع الملك عبدالله الطبي بـ59.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم، عقد مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة والمراكز الصحية التابعة له.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 59,770,509.40 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة العقد 60 شهرًا، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي يبدأ من الربع الأول 2025 إلى الربع الرابع 2030.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 59,770,509.40 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة العقد 60 شهرًا، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي يبدأ من الربع الأول 2025 إلى الربع الرابع 2030.