شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» توقع اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد بـ23 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) اتفاقية مرابحة رئيسية لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أنشطة الشركة التصديرية وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمجلس إدارة الشركة، وذلك بعد الأثر الإيجابي المترتب على الاتفاقية السابقة التي أسمهت بشكلل رئيسي في زيادة الكميات المصدرة بنسبة 23% وارتفاع القيمة المالية للصادرات بنسبة 13% إذا ما تم مقارنة الكميات والمبالغ قبل وبعد توقيع اتفاقية المرابحة الرئيسية السابقة المبرمة بتاريخ 13 سبتمبر 2023م والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 سبتمبر 2023م.
ووجهت فيبكو الشكر والتقدير لبنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية على الدعم المتواصل وتثمين جسور الثقة الممتدة بين الشركة وهذه الجهات، إذ أثمرت مبادرات وبرامج الدعم المالية وغير المالية المقدمة منهم في رفع تمثيل الشركة في الأسواق الدولية ورفع حصتها السوقية في عدد من دول العالم، وتسهيل انتشار منتجات الشركة وتعزيز علامتها التجارية في الأسواق الاقليمية والعالمية.
وأضافت أن قيمة التمويل 23 مليون ريال، فيما تبدأ مدة التمويل اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وتنتهي بتاريخ 31/08/2025، ويتم السداد بعد 120 يوما من تاريخ الصرف.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: توقيع سند لأمر بقيمة التسهيلات وتجيير عوائد بوليصة التأمين لصالح بنك التصدير والاستيراد السعودي كمستفيد ثاني وذلك بمبلغ مقطوع يغطي بحد أدنى 100% من مبلغ التسهيلات.
وذكرت أن المنتج عبارة عن تسهيلات دوارة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل (ما قبل التصدير) لتمويل احتياجات الشركة من المواد الخام لدعم الأنشطة التصديرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أنشطة الشركة التصديرية وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمجلس إدارة الشركة، وذلك بعد الأثر الإيجابي المترتب على الاتفاقية السابقة التي أسمهت بشكلل رئيسي في زيادة الكميات المصدرة بنسبة 23% وارتفاع القيمة المالية للصادرات بنسبة 13% إذا ما تم مقارنة الكميات والمبالغ قبل وبعد توقيع اتفاقية المرابحة الرئيسية السابقة المبرمة بتاريخ 13 سبتمبر 2023م والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 سبتمبر 2023م.
ووجهت فيبكو الشكر والتقدير لبنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية على الدعم المتواصل وتثمين جسور الثقة الممتدة بين الشركة وهذه الجهات، إذ أثمرت مبادرات وبرامج الدعم المالية وغير المالية المقدمة منهم في رفع تمثيل الشركة في الأسواق الدولية ورفع حصتها السوقية في عدد من دول العالم، وتسهيل انتشار منتجات الشركة وتعزيز علامتها التجارية في الأسواق الاقليمية والعالمية.
وأضافت أن قيمة التمويل 23 مليون ريال، فيما تبدأ مدة التمويل اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وتنتهي بتاريخ 31/08/2025، ويتم السداد بعد 120 يوما من تاريخ الصرف.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: توقيع سند لأمر بقيمة التسهيلات وتجيير عوائد بوليصة التأمين لصالح بنك التصدير والاستيراد السعودي كمستفيد ثاني وذلك بمبلغ مقطوع يغطي بحد أدنى 100% من مبلغ التسهيلات.
وذكرت أن المنتج عبارة عن تسهيلات دوارة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل (ما قبل التصدير) لتمويل احتياجات الشركة من المواد الخام لدعم الأنشطة التصديرية.