شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يتخطى 30 ألفا بدون إضافة مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30360 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع كبير في جرام الذهب عيار 21.

ما هي مصنعية الجنيه الذهب ؟

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب.