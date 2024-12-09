شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الإثنين بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:08 م

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها ،حيث ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 9-12-2024 فى البنوك المصرية وكانت كالتالى: سجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.76جنيه للشراء. 13.82جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.87جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.84جنيه للشراء. 13.80جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.83جنيه للشراء. 13.79جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.93جنيه للشراء. 13.79جنيه للبيع.

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