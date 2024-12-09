الاقتصاد

البنوك تواصل طرح شهادة الإدخار بعائد 30% لمدة 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:00 م

تواصل البنوك طرح شهادة الإدخار ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

وأهاب البنك الأهلى المصرى بضرورة التحقق من دقة أية معلومات قبل تداولها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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