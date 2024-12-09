شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تواصل طرح شهادة الإدخار بعائد 30% لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:00 م
تواصل البنوك طرح شهادة الإدخار ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
وأهاب البنك الأهلى المصرى بضرورة التحقق من دقة أية معلومات قبل تداولها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز