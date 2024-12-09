“البلديات والإسكان” تُطلق حزمة جديدة من العقود النموذجية للقطاعين البلدي والسكني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة البلديات والإسكان حزمة جديدة من العقود الاسترشادية النموذجية عبر منصة “بلدي أعمال”؛ التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التعاقد وتوضيح حقوق والتزامات كافة الأطراف، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية والحفاظ على علاقات جيدة بين أصحاب المصلحة، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون تعثر أو إخلال والتوافق عليها بموجب تلك العقود.

وتأتي الحزمة الجديدة – التي تضم 26 نموذجًا استرشاديًا – ضمن مبادرة العقود النموذجية التي أتاحتها وزارة البلديات والإسكان عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بمستوى المشاريع ورفع جودة الخدمات البلدية والإسكانية المقدمة للمستفيدين وأتمتتها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وتضمنت المبادرة إجراء مقارنة معيارية لأشهر العقود المعترف بها عالميًا، والتي يرجع استخدامها لما يقارب 100 عام في مجال المقاولات مع تحديثاتها المستمرة وفق احتياجات السوق المتجددة؛ حيث تم دراستها وتحديد أفضل الممارسات والمعايير وصولًا إلى توحيد و”نمذجة” وإطلاق عقود استرشادية للخدمات البلدية المقدمة على منصة بلدي أعمال بالتوافق مع نماذج العقود العالمية “الفيدك”.

يذكر أن وزارة البلديات والإسكان نظمت عددًا من ورش العمل مع الأمانات والوكالات المعنية والقطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية، للمواءمة ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم على تلك العقود، ويُمكن الاستفادة من العقود النموذجية بشكل مجاني عبر منصة بلدي أعمال من خلال زيارة الرابط: https://balady.gov.sa/ar/node/14775.

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