شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استرداد أراضٍ متعدى عليها ببني مزار الجديدة وحملات بـ6 أكتوبر وزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات القائمة داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة بإجمالي مساحة ٩٠ فدانا واسترداد تلك المساحة، بجانب تنفيذ حملات على مخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة بمدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وذلك في إطار منع أي مخالفات أو تعديات داخل المدن الجديدة، حفاظاً على مقدرات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، المشرف على مدينة بني مزار الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي بكل حسم وقوة لأي ظواهر عشوائية وإزالة المخالفات في مهدها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها بحضور ضباط وأفراد شرطة التعمير، وبإشراف من اللواء أركان حرب/ أحمد حسين، المشرف العام على قطاع الصعيد.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة الشيخ زايد، حملات مكبرة شملت جميع أحياء المدينة للكشف عن الوصلات غير القانونية للمياه "الوصلات الخلسة"، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية.

وأوضحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس الجهاز، أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، مضيفة انه يتم شن حملات مكبرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بجانب مطالبة المخالفين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن "١٥١٠٠".

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدة حملات أسفرت عن: إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية للقطعة رقم ١٦٥٠ بالحى الثانى، وبالقطعة رقم ٢/ ١ بالمحور المركزى "على الدين"، وبالقطعة رقم ٥٦ بالمحور المركزى، وبالقطعة رقم ٥ المستثمر الصغير لتغيير نشاط البدروم لتجارى وتقفيل الردود الأمامي، إلى جانب إزالة نشاط مخالف بالقطعة رقم ٤١٠ بالحي الأول.

كما أسفرت الحملات بمدينة 6 أكتوبر عن إزالة نشاط مخالف والتحفظ على معدات بالقطعة رقم ٩٦٩ بالحى ٣ مجاورة ٥، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطع أرقام ٢٣ و٣٣ منطقة ٣٤ جنوب الأحياء، كما أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام أسفرت عن: استمرار إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط الحصري والطريق العام بالمحاور المركزية، والطريق العام بالحي الأول، حيث تم التحفظ على ٢ عربة بيع مأكولات، و٣ مركبات "تروسيكل"، و٦ مركبات "توك توك".

وأكد المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للتنمية، أن الجهاز يتعامل بجدية مع جميع المخالفات، ولن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشدداً على أن الجهاز سيواصل مراقبة الأحياء والمناطق المختلفة، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتصدي لأي مخالفات بشكل فوري.



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