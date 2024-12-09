شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 31169 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 38590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13702 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 8656 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11885 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 8309 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للإسكان والتعمير.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 15 ألف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.325 مليون وثيقة بدلا من 3.34 مليون وثيقة.

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، شراء المساهم Electra Investment Holdings، عدد 8.4 مليون سهم بسعر 88.15 جنيه بقيمة إجمالية 740.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 19.98% إلى 20.37%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 30 ألف سهم، 65.1 ألف سهم، 405 آلاف سهم، 2000 سهم، 2 مليون سهم، 423.9 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 1911 سهم، 27 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عدد 890.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 496 سهمًا، 600 ألف سهم، 32 ألف سهم، 2 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي بالم هيلز للتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.8 مليون سهم، سهمين، 180.3 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن النتائج المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 3.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 601.8 مليون جنيه مقارنة مع 345 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركتا راية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصرية للدواجن-اجيبكو، عن شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركتين، وذلك من خلال السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وتمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركتين.