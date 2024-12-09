شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 9-12-2024 يرتفع ويسجل 50.58 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر حركة سعر الدولار في مصر بعدة عوامل، منها، العرض والطلب حيث تؤدي زيادة الطلب على الدولار أو نقص عرضه لارتفاع سعره، والعكس صحيح، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9-12-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.17 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع .

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.58 جنيه و50.68 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.58 جنيه 50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.