شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 29920 جنيها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية تراجعاً محدودا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29920 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع طفيف في جرام الذهب عيار 21.

مصنعية الجنيه الذهب

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات أمس، مما ينعكس على الجنيه الذهب، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3738 جنيهاً للجرام، مما تسبب في تراجع الجنيه الذهب.



