شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويل "حرفة" للمشروعات التراثية والان مع تفاصيل الخبر

نظم جهاز تنمية المشروعات دورة تدريبية لأصحاب المشروعات التراثية المشاركين في الدورة السادسة من معرض تراثنا وذلك بحضور مائة عارض بالإضافة إلى مئات العارضين من المحافظات الذين شاركوا في ورشة العمل أون لاين وذلك لتدريبهم على آليات التسويق الحديثة الخاصة بالتسعير والتغليف وإدارة التعاقدات وتنظيم المعروضات وذلك بما يتناسب مع متطلبات مختلف المعارض المحلية والدولية.

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار حرص الجهاز على رفع القدرات التسويقية لأصحاب المشروعات وخاصة المرأة فضلا عن تأهيلهم للمشاركة في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز، وذلك من خلال منحهم التدريبات اللازمة لتعظيم فرصهم في تحقيق نتائج تسويقية إيجابية من خلال مشاركتهم في مختلف المعارض وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية والذي ستنطلق النسخة السادسة منه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في 12 ديسمبر الجاري.

وحضر ورشة العمل باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز والدكتور رأفت عباس والأستاذ حاتم العشري نائبي الرئيس التنفيذي وتم تنظيمها بالتنسيق بين الجهاز واليونيدو والسفارة الكندية وبمشاركة العديد من المهتمين بالجانب التسويقي وأنظمة الدفع الإليكتروني ومن بينهم هيئة البريد المصري وشركة أي فاينانس.

وعلى هامش ورشة العمل أعلن رحمي عن البرنامج التمويلي الجديد "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر" والذي يتم تقديمه بالتعاون مع شركة أمان بإجمالي قدره 25 مليون جنيه مخصصة للمشروعات متناهية الصغر اليدوية والتراثية التي يتوافر لديها (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، خاصة في التجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد رحمي على أن التمويل متاح من خلال شركة أمان لكافة الفنانين والحرفيين بكافة المحافظات ولا يقتصر على المشاركين في معرض تراثنا كما أوضح ضرورة قيام أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتوفيق أوضاعهم والعمل على أسس صحيحة وقانونية لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات بمختلف تنوعها ومن بينها تسهيل مشاركتهم في المعارض المركزية والإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تحقيق قدر مناسب من التنوع في الخدمات اللازمة لقطاع الحرف التراثية ما بين تمويلية وفنية وتسويقية لتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على مساعدة السيدات على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن الدورة السادسة من معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سوف تبدأ فعاليتها يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر وتنتهى في 21 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من ألف عارض وحرفي وفنان من كافة محافظات مصر.