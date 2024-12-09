شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر 9-12-2024 عقب ارتفاع البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 9-12-2024 مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك عقب ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية مع فتح التداول على الذهب، وتسجل أوقية الذهب الآن 2644 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4274 جنيها. عيار 21 يسجل 3740 جنيها. عيار 18 يسجل 3205 جنيها. الجنيه الذهب 29920 جنيها.

مصر ضمن أكبر مصدري الذهب

كشفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تصبح مصر ضمن أهم 20 مصدراً للمشغولات الذهب خلال 2025- 2026، وأن تصبح القاهرة ضمن أهم 10 مصدرين للذهب في العالم خلال عام 2027.

وأضاف إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن مصر في عام 2022 كانت في المركز 94 عالمياً في صادرات المشغولات الذهبية وحالياً وصلنا الي المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.

وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدراً على مستوى العالم بنهاية عام 2024، وذلك نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين الأمر الذي انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم.

وأوضح واصف، أن الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادن والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم وصب في صالح الصناعة الوطنية ودعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية، وانعكس القرار على حجم الصادرات في عامي 2023-2024.

وأشار رئيس الشعبة، إلي دعوة 160 مشتري دولي للمشاركة في معرض نبيو 2024 من أجل إبرام تعاقدات خارجية ومن أجل فتح أسواق تصديرية جديدة لاستقبال المشغولات الذهبية المصرية.

وتطرق " واصف" إلي التناقش مع مصلحة الدمغة والموازين من أجل الاشتراك في عدد من المعارض الدولية لمزيد من الترويج إلي الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، لافتاً إلي عقد مناقشات للتواجد بأجنحة في المعارض الدولية المهمة سواء في إسطنبول ودبي.

وأوضح رئيس الشعبة، أنه يجري التناقش حول عدد من الاتفاقيات الدولية التجارية من أجل الدخول ضمن اتفاقية الاتكا وذلك لدخول المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية للمشاركة في المعارض الدولية وإعادتها مرة أخرى إلي مصر.



وكشف واصف، أن شعبة المعادن تواصلت مع وزارة التموين والتجارة من أجل عقد نسخة من معرض نبيو للمستهلكين لتكون B2C بجانب النسخة الحالية المخصصة للشركات فقط.