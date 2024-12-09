شكرا لقرائتكم خبر عن 71.11 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد تأثير تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتوقعات ناجمة عن ضعف الطلب في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.11 دولار للبرميل ،وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 67.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفقد خام برنت أكثر من 2.5% في الأسبوع الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2%.

وتوقع محللون فائضا في المعروض في العام المقبل بفعل ضعف الطلب، على الرغم من قرار تحالف أوبك بلس إرجاء زيادة الإنتاج ومدد بدلا من ذلك تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.



