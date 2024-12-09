شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بالمحاور الرئيسية ودار مصر والمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية شملت المحاور الرئيسية ومنطقة دار مصر شرق وغرب المال والأعمال، بالإضافة إلى الحيين الـ 13 و14، وذلك لمتابعة مستوى النظافة وتفقد حالة الطرق والمرافق العامة، وفق توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال جولته، ضرورة رفع كفاءة الطرق وصيانتها بشكل مستمر لضمان السلامة المرورية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، كما وجه بتكثيف الجهود لتحسين مظهر المدينة.

وفي زيارته لمنطقة دار مصر شرق وغرب المال والأعمال، شدد المهندس علاء عبداللاه، على أهمية العناية بالمسطحات الخضراء وصيانة الأرصفة.

وتفقد المهندس علاء الحيين الـ 13 و14، موجهاً فرق العمل المختصة بمعالجة المشكلات التي تم رصدها، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه، المنطقة الصناعية لمتابعة سير العمل في مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي.

وفي سياق متصل، عقد المهندس علاء عبد اللاه، اجتماعاً مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية وهيئة النقل، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع خط الطرد بقطر 800 مم، والذي يمتد من مخرج محطة معالجة المياه بمدينة الجلود في الروبيكي وصولاً إلى غرفة التهدئة، بهدف نقل المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس.

وأشار عبداللاه إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولةلتعزيز كفاءة إدارة المياه المعالجة وتحسين عمليات الصرف، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي للمصانع، وتوفير بيئة صناعية أكثر استدامة.

كما تهدف هذه الأعمال إلى تلبية احتياجات المصانع والمشروعات المختلفة، بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة وتعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين الجدد.