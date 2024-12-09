شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: إضافة 18ألفا و550 ميجا وات من الشمس والرياح للشبكة الكهربائية فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة عبر موقعها الاليكترونى الرسمي تقرير يظهر الإحصائيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بإجمالى قدرات تصل إلى 18 ألف 550 ميجا وات بحلول 2030.

ويشير التقرير إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ محطات جديدة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح مستهدف تشغيلها بحلول 2030 بقدرة 12 ألف 750 ميجا وات بمعرفة القطاع الخاص، كما أنه من المستهدف إنشاء محطات شمسية بقدرة 5800 ميجا وات من قبل القطاع الخاص أيضاً، بينما تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء خلايا شمسية بقدرة 20 ميجا وات.

وأظهر التقرير إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الأول من العام المالي 2024/2025حوالي 4563 جيجاوات بزيادة تقدر بحوالي 3% عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1605 جيجاوات ساعة فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1337.18 جيجاوات ساعة بزيادة حوالي 6% عن الفترة ذاتها في العام الماضي وبلغت إنتاجية محطة الكريمات الشمسية الحرارية حوالي 208جيجا وات ساعة.

وبدراسة سرعات الرياح للمناطق الخاصة بمزارع الرياح ومتوسط معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية تم تسجيل متوسط سرعات رياح تقدر ب 7 متر / ثانية ، ومتوسط معدل أداء للخلايا الشمسية يبلغ حوالي 80%.



