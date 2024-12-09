شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى الصاغة الآن عقب افتتاح البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح سوق الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع على تذبذب قرب مستوى 3640 دولارًا للأوقية، وفي حالة ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر سيتغير خلال الساعات القادمة.

ومع تطورات سوق الذهب العالمي، ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-12-2024، كما يتأثر الذهب في مصر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليتداول الدولار في البنوك فوق مستويات 50 جنيهًا، وفي ما يلي سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

الجنيه الذهب 29920 جنيها.



أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من محاولته الارتفاع يوم أمس بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى أن تماسك الدولار الأمريكي يمنع الذهب من تسجيل أي مكاسب حتى الآن.