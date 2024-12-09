شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليرة السورية اليوم يسجل 541 ليرة أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الليرة السورية تراجعا ملحوظا منذ تم الإعلان عن سقوط النظام الحاكم في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة على الحكم.

وبدأت عمليات سرقة ونهب للمنشآت الحكومية، وقامت الفصائل بإطلاق سراح السجناء من السجون السورية، مما احدث فوضى عارمة في الشوارع المحيطة.

ومن أسرع تداعيات هذه الأحداث ما شهدته الليرة السورية من تراجع حاد، أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.

وسجل سعر الليرة السورية أمام الدولار 22000 ليرة للشراء و27000 ليرة للبيع، وسجل سعر الليرة السورية 438 ليرة مقابل الجنيه المصري للشراء و541 ليرة أمام الجنيه للبيع.