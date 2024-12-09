شكرا لقرائتكم خبر عن شركات القابضة الكيماوية تحقق 12.1 مليار جنيه إيرادات و3.8 مليار أرباح فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المؤشرات المبدئية للشركات لتابعة للقابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، إنها حققت 12.1 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى يونيو 2024 ، مقارنة بنحو 10.9 مليار جنيه عام 2023 ،فيما نجحت الشركات في تحقيق نحو 3.8 مليار جنيه أرباح ،مقابل نحو 1.9 مليار جنيه عام 2023.

وعلي صعيد الصادرات فقد بلغ اجمالي صادرات الشركات نحو 5.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 ،مقابل صادرات بلغت 5.4 مليار جنيه في عام 2023.

وعلي صعيد المؤشرات المالية للشركات التابعة تصدرت شركة الصناعات الكيماوية كيما بتحقيق 6.5 مليار جنيه إيرادات، وتحقيق نحو 2.5 مليار جنيه أرباح مقارنة بتحقيق 6.6 مليار جنيه ايرادات و1.1 مليار جنيه ارباح عام 2023 ‏في الوقت ذاته تواصل العمل على قدم وساق بتدشين مصنع كيما القديم 1 وتطويره بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وبما يساهم في زيادة أرباح الشركة والارتقاء بإيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة، وتم تنفيذ ذلك المصنع لخبرات عالمية يضاف إلى القلعة الصناعية الكبيرة في الصعيد إلى المشروع العملاق كيما 2.

كما نجحت الشركة في التصدير بنحو 4.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2024 مقارنة ب4.7 مليار جنيه بنهاية 2023.

