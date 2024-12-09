شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: قرار بشأن المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

- على ممولى القرار رقم 455 لسنة 2024 إصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارا من 15 يناير 2025

- على ممولى القرار رقم 455 لسنة 2024 التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 15 يناير 2025

أعلنت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن صدور قرار رقم (455 ) لسنة 2024 الخاص(بالمرحلة الفرعية الثانية) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2025، علما أنه يمكن الإطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الثانية ) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى.

أشارت رشا عبد العال أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

أكدت رشا عبد العال أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم 455 لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) و ذلك اعتبارا من 15 يناير 2025 .

والتعرف على خدمات الاستعلام لبرنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك

من خلال هذا الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/incentive-inq

أوضحت رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي، مؤكدة أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالبت رشا عبد العال الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية المركز الإعلامي دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.