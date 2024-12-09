شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهاية فترة تداول حقوق الأولوية لـ«ولاء للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-11 الموافق 2024-12-12.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 24/05/1446هـ (الموافق 26/11/2024م).
وطالبت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.
ودعت إلى أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-11 الموافق 2024-12-12.
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وطالبت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.
ودعت إلى أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة.