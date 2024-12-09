الاقتصاد

عمومية «المجتمع الطبية» توافق على تعديل 3 مواد من نظام الشركة الأساس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده مساء أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

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1. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات وقرارات المجلس.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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