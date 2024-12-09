شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المجتمع الطبية» توافق على تعديل 3 مواد من نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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2. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات وقرارات المجلس. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده مساء أمس الأحد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.2. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.3. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات وقرارات المجلس.