شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك»: تمديد خطاب نوايا مع «باور ميتال ريسورسز» لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، تمديد خطاب النوايا مع شركة باور ميتال ريسورسز لمدة 3 أشهر إضافية (قابلة للتمديد) حتى 9 مارس 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تمديد خطاب النوايا لحين الانتهاء من صياغة شروط الاتفاقية الملزمة التي يتفق عليها الأطراف.
وبحسب الشركة ينتهي مفعول خطاب النوايا تلقائيًا عند إبرام الإتفاقية ، أو عند إنتهاء فترة التمديد الإضافية 3 أشهر -أو أي تمديد أخر لها-.
وستعلن الشركة أي تطورات في هذا الشأن في حينها.
وكانت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) قد أعلنت على موقع تداول في 2024/09/10 م توقيع خطاب نوايا مع شركة باور ميتال ريسورسز.
ووفقا للشركة، لا يترتب على خطاب النوايا أي التزامات مالية أو قانونية لأي طرف تجاه الأخر، وإن ما ينتج عنه من اتفاقات سيتم صياغته لاحقاً باتفاقيات وعقود تفصيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تمديد خطاب النوايا لحين الانتهاء من صياغة شروط الاتفاقية الملزمة التي يتفق عليها الأطراف.
وبحسب الشركة ينتهي مفعول خطاب النوايا تلقائيًا عند إبرام الإتفاقية ، أو عند إنتهاء فترة التمديد الإضافية 3 أشهر -أو أي تمديد أخر لها-.
وستعلن الشركة أي تطورات في هذا الشأن في حينها.
وكانت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) قد أعلنت على موقع تداول في 2024/09/10 م توقيع خطاب نوايا مع شركة باور ميتال ريسورسز.
ووفقا للشركة، لا يترتب على خطاب النوايا أي التزامات مالية أو قانونية لأي طرف تجاه الأخر، وإن ما ينتج عنه من اتفاقات سيتم صياغته لاحقاً باتفاقيات وعقود تفصيلية.