الاقتصاد

«ملان» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بـ13 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة مُلان لمنتجات الحديد، أمس، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة الاتفاقية 13 مليون ريال، بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وأفادت بأن التسهيلات متاحة حتى تاريخ 16 سبتمبر 2025م، والجدير بالذكر أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سندات لأمر، وكفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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