شكرا لقرائتكم خبر عن «ملان» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بـ13 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة مُلان لمنتجات الحديد، أمس، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الاتفاقية 13 مليون ريال، بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وأفادت بأن التسهيلات متاحة حتى تاريخ 16 سبتمبر 2025م، والجدير بالذكر أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سندات لأمر، وكفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الاتفاقية 13 مليون ريال، بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وأفادت بأن التسهيلات متاحة حتى تاريخ 16 سبتمبر 2025م، والجدير بالذكر أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سندات لأمر، وكفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة ونائبه.