شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» توقع عقدا لتوريد أبراج حديدية بـ94.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، أمس، عقد لتوريد أبراج حديدية مع شركة المقاولات الوطنية المحدودة لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الوسطى بقيمة 94,951,979.6 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة العقد لمدة سنة واحدة، فيما يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام المالي 2025 م.
وأفادت بأن التوريد للمشروع يبدأ في شهر مايو المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة العقد لمدة سنة واحدة، فيما يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام المالي 2025 م.
وأفادت بأن التوريد للمشروع يبدأ في شهر مايو المقبل.