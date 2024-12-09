شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 9-12-2024.. عيار 21 بكام اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم، الاثنين 9-12-2024، مستهل تعاملات الأسبوع، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب أمس الأحد.

وارتفع الذهب بشكل ملحوظ خلال التداولات أمس رغم الأجازة الأسبوعية فى سوق الصاغة المصري، بالإضافة إلى توقف عدد من محلات الذهب نتيجة الأجازة.

وخلال السياق التالي نرصد، سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-12-2024، عقب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليتداول الدولار في البنوك فوق مستويات 50 جنيهًا، وفي ما يلي سعر الذهب في مصر اليوم.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3735 جنيها للجرام، وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيه.

الجنيه الذهب 29880 جنيها.

سعر الذهب في مصر على مدار أسبوع

خلال الأسبوع المنقضي ارتفع سعر الذهب في الصاغة عيار 21 بنسبة 0.3% بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق الأسبوع عند 3685 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3675 جنيها للجرام.