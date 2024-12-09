شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح الاستثمارات الصينية فى جذب 3 مليارات دولار استثمارات فى قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

على مدار 10 سنوات حافظت الاستثمارات الصينية على مكانتها بين كبار المستثمرين الأجانب في قناة السويس، من خلال المنطقة الصناعية الصينية "تيدا-مصر" والتى استطاعت أن تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الصينية والتي تخطت حاجز الـ3 مليارات دولار حتى الآن.

وتحولت المنطقة الصناعية الصينية إلى مركز صناعي وتجاري في المنطقة الاقتصادية، مما ترتب عليه الدخول في قصة نجاح جديدة في منطقة القنطرة غرب وهي أحدث المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفضل تحسين البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، حتى أصبحت تضم في مرحلتها الأولى 9 مشروعات حتى الآن، في عدة مجالات تشمل المنسوجات والأقمشة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، والصناعات الغذائية.

ويشكل مشروع أمتعة السفر لشركة "هينيواى Henneway"" أحدث إضافة إلى المشروعات الصينية في قناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، توفر 3000 فرصة عمل.

وشهدت الفترة الماضية التعاقد على 6 مشروعات من أصل 9 مشروعات بالمرحلة الأولى لمنطقة القنطرة غرب، بإجمالي استثمارات بلغت 271 مليون دولار، على مساحة تبلغ 614 ألف متر مربع، وبما يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وجاري التعاقد على الـ 3 مشروعات الأخرى.

وتعتبر شركة هينيواى الصينية من أكبر شركات صناعة حقائب السفر في العالم، ومن المخطط بدء إنشاء المشروع فى يناير 2025، على أن يتم بدء التشغيل فى ديسمبر 2025، ومن بين عملائها الرئيسيين كبرى العلامات التجارية في هذا المجال ومنها، Samsonite، و Delsey ، و Swiss Gear ، و Travelite.

وتعتبر منطقة تيدا مصر واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في قناة السويس، وبلغ إجمالي عدد الشركات في المنطقة 136 شركة صينية باستثمارات موزعة بين قطاعات صناعية وخدمية وتجارية بإجمالي فرص عمل نحو 50 ألف فرصة عمل.